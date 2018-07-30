(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Полицейские перекрыли канал поставки нелегального алкоголя из Марий Эл в Татарстан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В середине июня сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали жителя Волжска, в его авто обнаружили 200 литров фальсифицированного спиртного. В процессе обысков у мужчины дома, правоохранители нашли еще около пяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также приспособления для ее изготовления.

Как выяснилось, в 2014 году злоумышленник закупил крупную партию этилового спирта, которую хранил дома в Волжске. Из него он изготавливал нелегальный алкоголь и передавал двум сообщникам из Зеленодольска, которые реализовали спиртное на территории Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.