В ФАС заинтересовались рекламой бытовой техники с участием Путина

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит видеорекламу бытовой техники Bork, в которой есть кадры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.

Антимонопольщики заинтересовались рекламным роликом после того, как на него обратило внимание издание «Проект». Его сотрудники считают, что компания бытовой техники использовала для коммерческих целей часть видео телекомпании НТВ.

«Bork просто взяла фрагмент из программы „Центральное телевидение“ еще аж 2012 года. Вадим Такменев там беседовал с Путиным в бассейне, самолете, а еще на кухне», — приводит РБК слова издания.

Bork добавила на кадры с участием Путина номера моделей своих товаров, в частности, блендера и соковыжималки. «Проект» отмечает, что видео с Путиным, помимо размещения на Youtube в конце мая 2018 года, демонстрировалось на рекламных экранах в розничных магазинах Bork.

ФАС проведет «выяснение обстоятельств». В ведомстве рассказали, что не получали жалоб на эту рекламу.