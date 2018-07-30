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Татар-информ

30 июля 2018, 15:40

Культура

Казанский кинофестиваль откроет серию закрытых показов фильмом Веры Глаголевой

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Культура

Казанский кинофестиваль откроет серию закрытых показов фильмом Веры Глаголевой

Фильм известной российской актрисы и режиссера вошел в номинацию «Игровой полнометражный фильм» основной конкурсной программы КМФМК.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). 31 июля в кинотеатре «Мир» XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроет серию закрытых пресс-показов фильмом Веры Глаголевой «Не чужие». Фильм известной российской актрисы и режиссера вошел в номинацию «Игровой полнометражный фильм» основной конкурсной программы КМФМК.

Пресс-показы картин для представителей СМИ, блогеров и деятелей искусства конкурсной программы фестиваля будут проходить каждый вторник в 16.30.
Казанскому кинофестивалю имя Веры Глаголевой особенно близко и дорого. В 2009 году единодушным решением жюри главный приз фестиваля (Гран-при) за лучший полнометражный игровой фильм был присужден режиссеру Вере Глаголевой и продюсеру Наталье Ивановой за ленту «Одна война».

«Хочу выразить слова благодарности фестивалю. Фестиваль удивительно чуткий, удивительно родной и дорогой нам. Огромное спасибо зрителям. После картины одна женщина сказала: "Я как будто очутилась в своем детстве". Это самое дорогое, что я услышала, и это будет во мне всегда», – сказала Глаголева, получая приз.

Нынешняя картина Веры Глаголевой, к глубокому сожалению, ставшая для нее последней, расскажет о драматической истории матери, двух ее дочерей и любовном треугольнике, который разворачивается на глазах у детей.

Действие фильма происходит в русской глубинке, где жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Галя, сестра Милы, тоже хочет получить свой глоток счастья, не задумываясь о цене. Страсть, которую пробуждает в женщинах Рустам, молодой красавец из Средней Азии, нарушает семейный покой. Страшное прозрение ждет всех участников этой семейной драмы в финале картины.

Главные роли исполнили Татьяна Владимирова, Санжар Мади, Лилия Волкова, Анна Капалева, Дмитрий Кривочуров.

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