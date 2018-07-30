(Набережные Челны, 30 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах вандалы разрушают выкупленное под театр здание, сообщают социальные сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Набережных Челнов выкупили здание РК «Колизей», в котором после реконструкции должен разместиться татарский драматический театр, за 36,8 млн рублей. Сделка была завершена в конце прошлого года. Тогда же стало известно, что между городом и республикой существует договоренность о том, что муниципалитет выкупает здание, а его реконструкция будет проводиться за счет республиканского бюджета. В первом полугодии 2018 года шла работа над проектно-сметной документацией.

Между тем в социальных сетях неравнодушные граждане выложили фотографии, которые свидетельствуют о том, что бывший РК «Колизей» подвергается нападению вандалов. Судя по сделанным снимкам, в здании разбиты окна и сломаны рамы, частично повреждена обшивка фундамента, отколоты плиты на веранде, двери и ворота, ведущие внутрь, открыты или частично сняты с петель.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что, возможно, начался капитальный ремонт здания и увиденное не что иное, как первый этап реконструкции. Однако корреспонденту ИА «Татар-информ» в Управлении культуры исполкома заявили, что капитальный ремонт еще не начался.