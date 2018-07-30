Глава МИД Британии перепутал национальность жены-китаянки

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время визита в Китай нечаянно назвал свою супругу-китаянку Люсию Гуо японкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Министр оговорился, когда приветствовал главу МИД Китая, а затем сразу же извинился за «ужасную ошибку».

«Моя жена японка... моя жена китаянка», — сказал Хант. Ужасно сделать такую ошибку, добавил он.

Он также рассказал о прочных семейных связях в Китае и о том, что его дети — наполовину китайцы.

Хант прибыл в Пекин 30 июля. Это его первая зарубежная поездка на посту главы британского МИД, который он занял 10 июля.