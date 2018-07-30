(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Насильник из казанской гостиницы «Кварт» получил 14 лет «строгача», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ноябре прошлого года в Казани задержали 36-летнего уроженца Атнинского района Алмаза Нуриева. Мужчина признался в изнасиловании 37-летней женщины и действиях сексуального характера в отношении еще двух несовершеннолетних девочек в возрасте 12 и 13 лет в гостинице «Кварт». Все три преступления произошли в один день. Известно, что в 2014 году Нуриев уде был приговорен к лишению свободы на четыре года и девять месяцев аналогичное преступление.

В итоге по статьям «Насильственные действие сексуального характера» и «Изнасилование» суд приговорил обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима.