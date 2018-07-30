(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Кресла в стоматологических кабинетах научатся чувствовать страх, сообщается на сайте «Популярная механика».

Эксперты из Центра точной стоматологии при Университете Колумбии создали стоматологические кресла, которые измеряют пульс и уровень насыщенности кислородом крови пациентов с помощью надетых на них браслетов с RFID-меткой. Это необходимо для определения уровня стресса пациентов. Кроме того, в креслах установлены камеры, записывающие процедуру для последующего анализа.

Планируется, что данное оборудование сможет сигнализировать врачу о первых признаках диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Как заявил специалист Центра по связям с общественностью университета Стивен Эрде: «Со временем кресло стоматолога станет местом, где вы сможете легко проверить и уровень сахара в крови, и посмотреть все ли у вас хорошо с сердцем».