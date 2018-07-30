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В Казани у Московского рынка полицейские устроили облаву на нарушителей ПДД

Татар-информ

30 июля 2018, 15:24

СпортДуховная жизнь

Муфтий Татарстана и казанские имамы сдадут нормы ГТО

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СпортДуховная жизнь

Муфтий Татарстана и казанские имамы сдадут нормы ГТО

Татарстан стал единственным регионом России, где мусульманское духовенство готово сдать нормативы по легкой атлетике, силовой гимнастике и гибкости.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, имамы Казани во главе с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным пройдут тестирование по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Сообщение об этом появилось на сайте Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ). 

Мусульманское духовенство соберется на стадионе «Трудовые резервы» Вахитовского района Казани. Городские хазраты проверят физическую подготовку по легкой атлетике, силовой гимнастике и гибкости. Им предстоит сдать бег на средние дистанции (от 1 км до 2 км), подтягивание на перекладине, подъем туловища из положения лежа, отжимание от пола, наклоны вперед на гимнастической скамье с выпрямленными ногами, прыжки в длину с места, рывок гири (16 кг).

В выполнении нормативов ГТО поучаствуют более 60 имамов столицы в возрасте от 22 до 70 лет. 

В ДУМ РТ напоминают, что республиканские имамы-мухтасибы уже сдавали нормы ГТО в июне 2018 года в Чистополе. 

Отмечается, что Татарстан — единственный из регионов России, где мусульманское духовенство согласилось пройти испытания ГТО.

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