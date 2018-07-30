Вице-премьер РФ рассказал о дороговизне танков «Армата»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что военная техника на платформе «Армата» оказалась слишком дорогой по сравнению с уже существующими образцами, сообщает РБК.

В связи с этим вице-премьер не видит необходимости в оснащении ВС России большим количеством БТР «Бумеранг» и танков «Армата».

По словам Борисова, легче модернизировать танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82 и бронемашины БМП-4.

Танк Т-14 разработали на «Уралвагонзаводе» и представили публике в апреле 2015 года. Его главной характеристикой является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. На его основе планируется создать беспилотный танк «Тачанка Б».