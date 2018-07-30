Бывшие клиенты Татфондбанка и ИнтехБанка получили 325 млн рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил бывшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка 325 миллионов рублей, сообщает пресс-служба фонда.

С момента создания РФП поддержку получили более 1400 юрлиц. Сейчас фонд удовлетворил требования четверти кредиторов третьей очереди реестра Татфондбанка и 37 процентов кредиторов, состоящих в третьей очереди реестра ИнтехБанка.

С начала июня производятся выплаты физлицам, состоящим в первой очереди реестров требований кредиторов указанных банков. Рассчитывать на поддержку в этом случае могут кредиторы с суммой требования до 300 тысяч рублей.

В РФП сообщают, что деньги получили более 150 физлиц, в том числе лица из льготных категорий. К ним относятся инвалиды I или II группы, ветераны ВОВ, труженики тыла периода ВОВ, Герои Советского Союза, Герои России, родители ребенка-инвалида и др.

«Общая сумма выплат физическим лицам сейчас составляет более 51 миллиона рублей, и это только начало, ведь поддержка самой массовой группы пострадавших, к которой относятся физические лица, стартовала всего месяц назад», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора РФП Рустема Ибрагимова.