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В Казанской колонии №19 расширили ассортимент производимой плетеной мебели

Татар-информ

30 июля 2018, 14:33

Общество

В Казани 1 августа стартует прием заявок на конкурс народного караоке

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Общество

В Казани 1 августа стартует прием заявок на конкурс народного караоке

Фото: фотоархив

Победители получат возможность спеть на главной сцене празднования Дня города 30 августа.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С 1 августа жители Казани смогут подать заявку на участие в городском конкурсе народного караоке «Голос нашего двора. Голос нашей команды». Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов. 

Подать заявку на участие сможет любой желающий. Это вскоре можно будет сделать на сайте голосдвора.рф. Победители получат возможность спеть на главной сцене празднования Дня города 30 августа. 

Площадкой для проведения конкурса станут дворы, скверы и парки Казани. В этом году конкурс стартует 10 августа в ЖК «Салават Купере». Всего определено 24 места проведения конкурса во всех районах города. Финалы районных конкурсов пройдут в парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп», Горьковско-Ометьевском лесу и на бульваре «Фестивальный».

Проект стартовал 2 года назад по инициативе активной жительницы города Яны Бариевой. Конкурс впервые прошел в Кировском и Московском районах летом 2016 года.

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