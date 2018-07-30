Президент России подписал закон об обязательной маркировке сигарет

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 марта 2019 года обязательной маркировки табачных изделий. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно закону, каждая пачка и упаковка табачных изделий в обязательном порядке должны быть маркированы средствами идентификации.
Отмечается, что мера поможет отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.
Осенью 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что запуск проекта по электронной маркировке сигарет не повлияет на их стоимость.