«Цифровым правительством» Татарстана займется «Ростех»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Проектирование ситуационного центра, который станет ядром «цифрового правительства» Татарстана, доверили концерну «Автоматика», входящему в состав «Ростеха». Информация об этом опубликована на сайте госкорпорации.

В ситуационный центр в онлайн-режиме будут поступать социально-экономические и общественно-политические показатели жизни региона, а также данные по комплексной безопасности татарстанцев. На основе этих данных цифровая система автоматически проведет анализ ситуации, создаст прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективы и предложит варианты управленческих решений.

В центре будут осуществлять мониторинг и прогнозирование бюджетного процесса, госзакупок, показателей занятости населения, развития промышленности, торговли, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других областей экономики.

Кроме того, с помощью цифровых технологий будут консолидироваться данные из органов управления, федеральных информационных систем, органов статистики, а также сведения из открытых источников, включая СМИ и социальные медиа в Интернете.

Ожидается, что проектирование ситуационного центра будет завершено в этом году.