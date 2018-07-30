(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казанской колонии №19 расширили ассортимент производимой плетеной мебели, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что цех по производству мебели из искусственного ротанга в ИК-19 начал работать чуть больше года назад. Заказчик по контракту предоставил оборудование и сырье, а колония организовала производственный процесс. Ремеслу заключенных обучил приглашенный специалист.

С момента открытия цеха в ИК-19 произведено продукции на сумму более одного миллиона рублей. На сегодняшний день в цеху трудятся 15 осужденных. В месяц каждый из них изготавливает от 10 до 15 предметов интерьера.

Изначально в ассортименте выпускаемой продукции были плетеные столы, стулья, кресла, комоды, диваны и шкафы, а с недавнего времени тут также плетут различные модели подвесных кресел, пуфов, кашпо, шезлонгов и целых мебельных комплектов.

Помимо этого, на швейном участке ИК-19 двое осужденных изготавливают все текстильные элементы для плетеной мебели из предоставленных заказчиком материалов.