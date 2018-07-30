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Татар-информ

30 июля 2018, 14:03

Экономика и финансы

Почти 70 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного

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Экономика и финансы

Почти 70 процентов родителей выбрали татарский язык в качестве родного

Фото: Рамиль Гали

Родители первоклассников уже написали заявления о выборе родного языка с будущего учебного года.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Почти 70 процентов родителей татарстанских школьников в прошедшем учебном году выбрали татарский в качестве родного языка, а еще почти 30 процентов указали родным языком русский. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Общение с журналистами состоялось в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.

«В 2017-2018 учебном году у нас обучение проходит по тем нормам, которые уже закрепил закон — выбор предмета „Родной язык“ со стороны родителей. У нас 69 процентов детей выбрали в его рамках изучения татарского языка, 29 процентов — русский язык», — отметил парламентарий.

При этом он добавил, что родители будущих первоклассников уже написали заявления о том, какой язык будут изучать их дети в новом учебном году.

«Я пока не располагаю конкретными цифрами, но в ближайшее время я узнаю, какое количество родителей заявили об изучении татарского языка в качестве родного», — поделился депутат. 

Гильмутдинов также рассказал, как будет выглядеть преподавание предмета «Родной язык» для тех, кто выбрал русский язык в качестве родного. Соответствующие документы уже размещены на сайте Министерства образования. В них указано, что при выборе русского языка в качестве родного предмет «Родной язык» будет преподаваться больше в культурологическом аспекте, объяснил народный избранник.

 

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