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Татар-информ

30 июля 2018, 14:14

Общество

Член сборной Татарстана WorldSkills Ильмир Асхатов: В финале нужно выложиться на все 100 процентов

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Общество

Член сборной Татарстана WorldSkills Ильмир Асхатов: В финале нужно выложиться на все 100 процентов

Фото: Пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций

С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске пройдет финал VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске пройдет финал VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018. Тысячи молодых специалистов со всех уголков России, прошедшие конкурсный отбор, будут состязаться в профессиональных навыках перечня из десятков направлений: от пекаря-кондитера и сварщика до ювелира и робототехника.

Как и в прошлые годы одной из самых зрелищных компетенций чемпионата остаются «Спасательные работы», татарстанские «молодые профессионалы» одержали немало побед в этом направлении на отборочных и региональных состязаниях. В этом году в компетенции «Спасательные работы» республику представят пять студентов Тетюшского колледжа гражданской защиты: Ильмир Асхатов, Дмитрий Васин, Тимур Латфуллин, Владимир Пикалов и Регина Шарафиева.

На финале чемпионата участникам предстоит выполнить четыре модуля заданий, рассказал аккредитованный WorldSkills эксперт компетенции Александр Мерзлов. Первый модуль – ликвидация последствий ДТП. Второй модуль – работы на высоте с альпинистским снаряжением, которые включают в себя свободное лазание на скалодроме. В третий модуль вошли работа в завале и пожарная эстафета: тушение лужи легковоспламеняющейся горючей жидкости и полоса препятствий.

«Последняя часть состязаний – натягивание навесной переправы. Задача здесь – переправить команду с одного берега на другой. Натягивается альпинистская веревка, и по этой веревке с помощью альпинистского снаряжения они один за другим переправляются. Это новый этап, до этого года их было только три. В нескольких этапах участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в оказании первой медицинской помощи: сердечно-легочной реанимации и десмургия (накладка повязок – прим. Т.-и.)», – объяснил эксперт.

Кроме основной сборной направления «Спасательные работы» Татарстан выставил на состязания юниорскую сборную. В своей возрастной категории Антон Задворнов, Ильфат Габдрахманов, Исмагил Гимадеев, Ангелина Кошелева и Даниил Филиппов также поборются за победу.

«Финал Национального чемпионата для меня – это соревнования, где нужно выложиться на все 100 процентов, – подчеркнул участник команды Ильмир Асхатов. – Когда возникают проблемы и сложности во время выполнения заданий, я просто стараюсь выполнить свои задачи, а вдохновляет меня победа».

Юниорская сборная состоит из студентов первого курса Тетюшского колледжа гражданской защиты. Если основной состав выполняет задание с гидравлическим механизированным инструментом, то у юниоров немного облегченные задания, и используют они ручной немеханизированный инструмент», – пояснил эксперт Александр Мерзлов.

Всего участниками национального финала станут более 700 конкурсантов из разных регионов России, включая 152 школьника, которые будут соревноваться по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3 тысячи 500 гостей. На национальном чемпионате борьба развернется в 62 компетенциях, две из которых (управление морскими судами и рыбообработка) останутся пока «выставочно-показательными».

Сборная Татарстана на чемпионате будет включать 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниора (участники 15 компетенций Juniors). Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.

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