Россия выиграла у Украины спор в ВТО о поставках вагонов

(Казань. 30 июля, «Татар-информ»). Россия выиграла спор в ВТО у Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова.

Иск, касающийся ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов, Украина подала в октябре 2015 года.

По мнению Киева, Москва с 2013 года ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и прочих комплектующих. По данным украинской стороны, действия Москвы были необоснованными, но ВТО в этом споре встала на сторону России.