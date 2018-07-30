В Агрызе состоится масштабный праздник к 80-летию города

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). 4 августа в Агрызе состоятся торжественные мероприятия и праздничные программы, приуроченные 80-летию города и Дню железнодорожника, пишут «Агрызские вести».



События развернутся на трех площадках – стадионе «Локомотив», площади перед районным дворцом культуры и в парке «Яшьлек».



В 11.00 состоится открытие праздника на стадионе «Локомотив». Здесь пройдет концерт с участием Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», а звезды татарской эстрады исполнят популярные композиции. Здесь же зрители смогут поболеть за любимую команду на чемпионате по футболу на кубок главы.



На площади перед районным дворцом культуры пройдут выступления местных артистов и Элвина Грея. На сцену также выйдут музыканты из ВИА «Старая крепость» и учащиеся детской школы искусств и дома народного творчества.



В парке «Яшьлек» состоятся соревнования по спидкубингу, стритболу, пройдут квесты и фестиваль красок. Для всех желающих будет работать детская площадка и «открытый микрофон».