В Менделеевском районе РТ двое мужчин едва не утонули в вылетевшей в реку иномарке

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе двое мужчин едва не утонули в сорвавшейся в реку иномарке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что у села Поспелово в Тойму упал автомобиль. Внутри машины находились два человека, они кричали, а иномарка постепенно погружалась в воду.

На место незамедлительно отправились сотрудники Елабужского пожарно-спасательного гарнизона, медики, полицейские и спасатели ЗПСО №6.

К появлению спасателей авто утонуло почти целиком, снаружи торчала лишь задняя часть багажника. Вода достигала шеи водителя и пассажира «Митсубиси», зажатых деформированной крышей.

Как удалось установить, пьяный водитель иномарки снес металлический отбойник, крышу авто смяло и едва не оторвало. Машина пролетела пять метров и свалилась в реку.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента через заднюю дверь сотрудники МЧС извлекли из иномарки двух нетрезвых жителей деревни Бизяки.

С сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами пострадавших доставили в Елабужскую ЦРБ.