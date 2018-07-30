На ремонт казанских школ и детских садов дополнительно требуется 366 млн рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). На ремонт школ и детских садов Казани в рамках реализации программы капремонта жилья и социальных объектов дополнительно требуется 366 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

В программу 2018 года включены 22 объекта на общую сумму 600 млн рублей. Это 3 школы, 18 детских садов и здание Центра детско-юношеского туризма и экскурсий.

«Таким образом, этот год станет первым годом масштабного ремонта детских садов Казани», — отметил Анисимов.

По его словам, детские сады, включенные в программу, остро нуждаются в обновлении мебели и оборудования, а также требуется установить малые архитектурные формы.

С учетом комплекса работ на объектах финансирование является недостаточным, дефицит составляет около 65 процентов от планируемого объема финансирования. Соответствующее письмо с просьбой о дополнительном финансировании направлено Президенту РТ, а вся необходимая сметная документация направлена заказчику, сообщил Анисимов.

Всего в капремонте нуждаются 8 школ и 160 зданий детских садов, которые пока не включены в программу, добавил он.