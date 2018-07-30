Клинцевич назвал глупостью слова депутата сейма Латвии о разделении России

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Член Совета Федерации сенатор Франц Клинцевич назвал глупостью слова депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса о том, что Россию следует поделить на несколько частей. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФАН.

«На такие глупости не надо сильно обращать внимание», — заявил сенатор.

Он отметил, что перспектива развития Латвии без России почти не существует, и только нормальные торговые отношения с Москвой дают Риге возможность держаться на плаву.

Ранее сообщалось, что в Риге врач не стала обследовать русскоязычного ребенка.