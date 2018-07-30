Семьи с инвалидами больше не будут платить за капремонт

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин освободил семьи неработающих пенсионеров, проживающих вместе с инвалидами, от взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон, опубликованный на официальном портале правовой информации.

По документу, компенсацию расходов на капремонт могут получить пенсионеры в возрасте от 70 лет и старше, которые живут в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для льготников от 70 до 80 лет составит 50 процентов, для пенсионеров старше 80 лет — 100 процентов.

Сейчас компенсация по взносам за капремонт касается пенсионеров, живущих в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста», и одиноких людей.

Льготы по взносам за капремонт получают свыше 165 тысяч жителей Татарстана. Компенсация затрагивает такие категории, как участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, а также реабилитированные граждане.

Ранее стало известно, что Татарстан ввел компенсацию платы за капремонт для пожилых людей.