Мальчика из Зеленодольска, которому поездом отрезало ногу, готовят к переводу в ДРКБ

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Мальчика, которому поездом отрезало ногу, готовятся перевести в ДРКБ, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РТ Альфия Хасанова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания детей шла вдоль железнодорожных путей по косе в сторону паромной переправы. Ребята не заметили движущийся в их сторону состав и один из них угодил под поезд.

«Состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчика прооперировали, сейчас он находится в сознании. Его готовят к переводу в Детскую республиканскую клиническую больницу», – сообщила Альфия Хасанова.