Пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила подробности о состоянии артиста

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Состояние народного артиста СССР и депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона остается прежним, передает РИА Новости.



Об этом источнику сообщила пресс-секретарь парламентария Варвара Виноградова, уточнив, что изменений в худшую сторону нет.



Иосиф Кобзон был госпитализирован в онкологическую больницу 26 июля. Источник в Госдуме сообщил, что артист находится в стабильно тяжелом состоянии.



Затем в СМИ появилась информация о том, что депутат впал в кому в ночь на 28 июля. Позже сестра Кобзона назвала эти слухи «издевательством» и попросила их не распространять.

С 2005 года Иосиф Кобзон борется с онкологией.