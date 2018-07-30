Россияне назвали «достойную» продолжительность жизни

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Россияне определили, какую продолжительность жизни можно считать «достойной». Ожидания жителей страны на этот счет узнал Финансовый университет при Правительстве РФ при поддержке эндаумент-фонда университета, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи узнали, что среднее значение продолжительности жизни, которую граждане страны посчитали «достойной» и «справедливой», составляет 83,4 года. Наибольшие значения показали опросы в Челябинске, Владивостоке, Севастополе, Уфе, Москве, Нижнем Новгороде и других городах. Жители Казани в среднем считают, что «достойная» продолжительность жизни — это 81,4 года.

Отдельный опрос на эту тему проводили среди сторонников здорового образа жизни. По их мнению, средняя продолжительность «достойной» и «справедливой» жизни намного выше, чем в среднем по стране — 87 лет.