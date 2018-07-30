В Казани 89 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В общей сложности 89 казанских выпускников сдали ЕГЭ на максимальный результат в 100 баллов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«Число стобалльных результатов увеличилось вдвое — с 46 до 89, что составляет 46 процентов», — отметил он.

По словам Хидиятова, все стобалльные результаты подтверждены Рособрнадзором.

В 4 раза увеличилось количество стобалльников по химии, в 2 раза — по русскому языку. Кроме того, 8 казанских учеников набрали 100 баллов по двум предметам.

Самое большое количество стобалльников являются выпускниками лицея 131 (10 человек), IT-лицея КФУ (7 человек), а также лицея КФУ и гимназии 122 (по 5 выпускников).

В общей сложности в этом году ЕГЭ сдавали 5474 выпускника школ Казани, а ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для детей с ограниченными возможностями здоровья сдали 28 человек.