Гильмутдинов: Мы добились приемлемых решений по языковому законопроекту

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Парламентариям от Татарстана удалось добиться приемлемых решений при обсуждении нашумевшего законопроекта об изучении родных языков. Документ уже одобрен обеими палатами российского парламента и вскоре отправится на подпись к Президенту страны. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы, депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Общение с журналистами состоялось в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.

«Я считаю, что в целом в рамках рабочей группы нам удалось выйти на те решения, которые на данном этапе вполне приемлемы», — отметил Гильмутдинов.

Он напомнил, что депутаты выполнили поручение Президента РФ, который ранее призвал обеспечить родителей учащихся правом выбора родного языка. При этом по итогам обсуждения законопроекта в обязательной части учебного процесса оказался предмет «Родной язык». Эти две составляющие легли в основу будущего федерального закона, отметил народный избранник.

«Дальше работа пойдет спокойно, без какой-либо политической составляющей. Успокоиться нужно всем — и родителям, и политикам, и общественникам. Сейчас нужно погружаться в проблематику сохранения изучения родных языков, и спокойно двигаться дальше, чтобы изучение этих языков реализовывалось в полном объеме — и в системе образования, и за пределами школы», — заключил Ильдар Гильмутдинов.