(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Регулярные авиарейсы Казань — Калининград возобновятся с 1 августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушных судах CRJ-200. Время в пути составит 3 часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 5730 рублей.

По средам самолет будет вылетать из Казани в 19:15, посадка в Калининграде в 21:00. Обратно в столицу Татарстана воздушное судно отправится в 22:00. Посадка в Казани в 01:55.

По субботам вылет из столицы РТ запланирован в 17:20, посадка в Калининграде в 19:20. Вылет из Калининграда в 20:20, посадка в Казани в 00:10. Время для всех аэропортов указано местное. Разница во времени в Калининграде относительно Москвы минус 1 час.

Регулярные авиарейсы из Казани в Калининград впервые открылись в октябре прошлого года.