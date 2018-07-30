Более 20 предпринимателей РТ получат поддержку в развитии интернет-торговли

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Более 20 предпринимателей Татарстана получат поддержку в рамках программы по развитию интернет-торговли. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов. Программу реализует фонд совместно с Министерством экономики республики.

«Предприниматель, произведя продукцию, не всегда может ее продать. Мы предлагаем финансовые инструменты на поддержку электронной торговли», — сказал Салихов.

На безвозмездной основе бизнесмены могут принять участие в цикле семинаров, которые пройдут на площадке Дома предпринимателя. Затем комиссия отберет около 20 проектов, которым будет оказываться поддержка. Помощь включает в себя брендирование, разработку сайта, в том числе на иностранном языке, разработку (создание, модернизация) интернет-магазина, WEB продвижение товара.

«Те механизмы, которые реализовывались раньше: реклама, сарафанное радио, телевидение, для субъектов малого и среднего предпринимательства устарели. На сегодняшний день во всем мире развивается электронная торговля, мы хотим это направление поддерживать», — отметил глава ФПП РТ.

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев в приветственном слове отметил, что лучшие практики в этой области были реализованы около 10 лет назад, но «лучше быть в роли догоняющих, чем закрыться забралом и наблюдать чей-то успех».

На первом семинаре о своем опыте рассказал основатель одного из интернет-магазинов одежды Иван Хохлов.

Кроме того, предпринимателям рассказали о других мерах поддержки, которые предлагает фонд: микрофинансовые займы, факторинг, промипотека, поддержка экспортеров и т.д.