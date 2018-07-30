«КАМАЗ» сменит импортные топливные системы на отечественные

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» перейдет на топливные системы отечественного производства с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского автогиганта.

Замгендиректора «КАМАЗа» Юрий Герасимов поучаствовал в церемонии запуска первой очереди серийного производства топливных систем Altay Common Rail System на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ).

Представитель татарстанского автогиганта рассказал, что в 2019 году большинство двигателей в грузовиках «КАМАЗ» будут оснащаться новой алтайской топливной аппаратурой.

«Мы давно сотрудничаем с АЗПИ, который зарекомендовал себя как надежный партнер. Запуск нового производства на барнаульском предприятии для «КАМАЗа» тоже очень важен. Думаю, что примерно 70 процентов моторов на нашем производстве будет оснащаться насосами Altay Common Rail System», — приводит пресс-служба «КАМАЗа» слова Герасимова.

Он отметил, что опытные промышленные партии уже оснащаются отечественными топливными системами. Они прошли испытания и получили положительную оценку.