«Миссия невыполнима» с Томом Крузом возглавила российский прокат

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Новая часть экшна «Миссия невыполнима. Последствия» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав за дебютный уикенд 57 млн рублей, передает РИА Новости.



Российская премьера фильма состоялась в минувший четверг, 26 июля.



Картина «Миссия невыполнима 2» возглавила и бокс-офис в США. Шестая по счету лента франшизы собрала на минувшей неделе 61,5 млн долларов, что является рекордным показателем за 22 года ее существования.



Роли в фильме, помимо Тома Круза, сыграли Ребекка Фергюсон, Генри Карвилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахан, Алек Болдуин и другие.



Режиссером шестой части франшизы стал Кристофер МакКуорри, который также работал над фильмом «Миссия невыполнима: Племя изгоев».