Стали известны сроки создания в России ракетного экраноплана «Орлан»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Опытный образец экраноплана «Орлан» в России хотят создать до 2027 года по действующей госпрограмме вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

«В Государственной программе вооружений 2018 – 2027 есть опытно-конструкторская работа „Орлан“, которая предусматривает строительство опытного образца», — приводит его слова агентство.

Вице-премьер рассказал, что экранопланы с ракетным вооружением будут патрулировать морские районы. «Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы», — подчеркнул Борисов.

Планируется, что экранопланы также смогут применяться в Каспийском и Черном морях. Основным разработчиком подобной техники в России является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева. По словам военно-морского эксперта Александра Мозгового, экранопланы гораздо экономичнее самолетов и способны оперативно перебрасывать больший груз на более дальние расстояния.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России работают над 600-тонным экранопланом для Арктики.