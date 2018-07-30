Защитника «Ак Барса» пригласили в Олимпийскую хоккейную сборную России

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского клуба «Ак Барс» Никита Лямкин приглашен Федерацией хоккея в Олимпийскую сборную России для участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, сообщается на официальном портале казанского хоккейного клуба.
В турнире, который пройдет с 3 по 8 августа, примут участие 6 коллективов: «Сочи» (Сочи), «СКА» (Санкт-Петербург), «Ак Барс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и Олимпийская сборная России. Каждая команда сыграет по 4 матча, места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех матчах.
В прошлом сезоне победителем турнира стала Олимпийская сборная России.