Сборная Татарстана национального чемпионата WorldSkills Russia вернулась со сборов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Члены сборной Татарстана, которая представит республику на VI Национальном чемпионате WorldSkills Russia, вернулись с тренировочных сборов. 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниора прошли интенсивный курс подготовки перед выездом в Южно-Сахалинск.

Программа смены была рассчитана на два полных дня и включила в себя тренинги и мастер-классы по развитию надпрофессиональных навыков и умений, командообразующие мероприятия, мотивационные встречи, разбор нестандартных и сложных ситуаций на чемпионатах, решение кейсов соревнований и обмен опытом.

Особыми гостями смены стали главный тренер сборной волейбольного клуба «Зенит» (Казань) Владимир Алекно и победитель ралли «Дакар-2018», капитан экипажа «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев. С опытными спортсменами участники чемпионата разобрали модели поведения в сложных ситуациях при дефиците времени и прошли тренинг по стрессоустойчивости. Конкурсантов посетили также руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.