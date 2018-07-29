Элвин Грей шокировал поклонников стрельбой из травматического оружия

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей (настоящее имя – Радик Юльякшин) выложил в Instagram`e неоднозначное видео, на котором запечатлена стрельба из травматического пистолета.



На видео запечатлено, как певец развлекается в компании своих друзей, вооружившись травматическим пистолетом, стреляет в воздух и кричит: «Сегодня праздник у ребят!».



Ролик вызвал осуждение поклонников в Сети. Многие отметили, что вооруженный певец находится в нетрезвом состоянии в компании таких же нетрезвых молодых людей. Подписчики высказывались, не стесняясь в выражениях.



«Нужно в прокуратуру в республики направить это видео. Вот из-за таких балбесов, люди гибнут люди от оружия», «Ужас, оружие! Я думаю, Ваши поклонники в шоке. Пьяные с оружием...», «Недопустимо певцу себя так вести на обзор всем», – написали они (пунктуация авторов сохранена).

Свой поступок Элвин Грей объяснил тем, что хотел таким образом поздравить своего друга Ильгама Утяшева с рождением сына.