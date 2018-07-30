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Жителя Набережных Челнов за организацию интим-агентства и убийство секс-рабыни осудили на 19 лет

Елена Кривопатре

30 июля 2018, 11:13

Происшествия

Жителя Набережных Челнов за организацию интим-агентства и убийство секс-рабыни осудили на 19 лет

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Происшествия

Жителя Набережных Челнов за организацию интим-агентства и убийство секс-рабыни осудили на 19 лет

Фото: Елена Кривопатре

Ильнур Исламов организовал агентство секс-услуг, в котором работали порядка 20 девушек.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Набережных Челнов за организацию агентства секс-услуг и убийство проститутки. 

На скамье подсудимых оказались Ильнур Исламов и Дамир Замалетдинов. Следствие выяснило, что два года назад, в 2016 году, Исламов организовал агентство секс-услуг, в котором работали порядка 20 девушек.

Челнинец угрожал девушкам, избивал их и заставлял заниматься проституцией.

В декабре 2016 года несколько девушек решили сбежать из секс-рабства и уехали в Казань. Позже одна из них вернулась в родной город и продолжила оказывать интимные услуги. Это разозлило сутенера, он решил отомстить ей.

Вместе с приятелем Дамиром Замалетдиновым они убили девушку – по версии следствия, каждый из мужчин порядка 20 раз ударил ее ножом, тело завернули в пакет и выбросили в водохранилище.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело убитой женщины в мае прошлого года в водохранилище напротив Заинска нашли рыбаки. Спустя несколько недель подозреваемый был задержан полицейскими.

Сегодня суд приговорил обоих обвиняемых к колонии строгого режима. Организатору агентства Исламову дали 19 лет, приплюсовав к его сроку не отбытую часть условного наказания.

Замалетдинов отправился за решетку на 17 лет. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней с момента оглашения.

«В суде Исламов свою вину признал частично. Замалетдинов вину не признал. Присяжные заседатели были единодушны – все 12 человек проголосовали единогласно и таким образом был выдвинут обвинительный вердикт. Вина подсудимых полностью доказана. Как известно, вердикт присяжных заседателей обжалован быть не может, но подсудимые могут обжаловать приговор в вышестоящую инстанцию, если посчитают, что наказание слишком чрезмерное для них или судом были допущены существенные нарушения при рассмотрении дела», – пояснила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Верховного суда РТ Наталья Лосева.

Адвокат Замалетдинова намерена обжаловать приговор, считает такой срок заключения слишком большим.

 

 

  

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Жителя Набережных Челнов за организацию интим-агентства и убийство секс-рабыни осудили на 19 лет

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