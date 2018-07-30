В России разработают новый сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о том, что в госпрограмму вооружений до 2027 года внесена разработка новой модели сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 «Руслан», сообщает РБК.

Борисов отметил, что в ближайшем будущем «Руслану» замены не потребуется, поскольку парк уже существующих Ан-124 при замене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 и модернизации бортового радиоэлектронного оборудования может эксплуатироваться еще до 2050 года.

Ан-124 «Руслан» является тяжелым дальним транспортным самолетом, который был создан в 80-х годах двадцатого века в СССР. Выпуск самолетов осуществлялся на Украине и России. В 2004 году производство «Русланов» было остановлено.

Вопрос о возобновлении в РФ самостоятельного производства сверхтяжелых самолетов обсуждался не раз. Однако на Украине скептически высказывались по этому поводу, утверждая, что только разработчик «ГП Антонов» имеет необходимые технические знания и информацию для производства этих транспортников.