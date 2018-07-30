Первая паровая турбина для Казанской ТЭЦ-1 прошла испытания

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Первая паровая турбина мощностью 46 МВт прошла 72-часовые испытания на Казанской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба Уральского турбинного завода.

На предприятии рассказали, что две турбины монтируются на двух строящихся энергоблоках парогазовой установки Казанской ТЭЦ-1. Изначально турбины изготавливались для Новоберезниковской ТЭЦ, но затем проект перенесли в Татарстан.

В компании уверены, что ввод парогазовой установки снизит энергодефицит в Татарстане и повысит надежность энергоснабжения потребителей столицы республики. За счет нововведений установленная электрическая мощность Казанской ТЭЦ-1 увеличится почти вдвое до 424 МВт.

Казанская ТЭЦ-1 — старейшая электростанция Татарстана. Ее ввели в промышленную эксплуатацию в 1933 году. С тех пор станция является источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города, а также источником пара для близлежащих промышленных предприятий.

Ранее гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал, что стоимость проекта модернизации казанской ТЭЦ-1 составила 15,6 млрд рублей.