В день лунного затмения в роддоме Чистополя случился бэби-бум

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В день лунного затмения в Чистополе родилось намного больше малышей, чем обычно, сообщает пресс-служба Чистопольского района РТ.



27 июля в Чистопольском родильном доме на свет появилось 12 малышей. По словам работников роддома, такого количества младенцев не рождалось очень давно.



Роды у всех прошли естественным путем. Примечательно то, что все роженицы посещали курсы по подготовке к родам. Все новорожденные младенцы и их мамы чувствуют себя хорошо.



«Мы подумали – это магическое действие Луны, Земли и Марса. Но самое знаменательное то, что родили девочки, которые посещали курсы подготовки к родам», – сообщается на странице роддома в Instagram`e.



Одна из рожениц поделилась впечатлениями от процесса и рассказала, что сначала она растерялась, но врач помогла ей собраться с духом и настроила на «мягкие роды».



«Какое чудо! Мои поздравления!!!», «Поздравляем!!! Здоровья, счастья маме и малышу», – поздравили рожениц подписчики в Сети (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).