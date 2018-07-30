31 июля в четырех районах Казани не будет света

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, в нескольких районах Казани запланировано отключение света, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с восьми утра и до часу дня электричества не будет в Вахитовском районе в жилых домах по адресам ул. Лево-Булачная, 46, ул. Московская, 53.

С девяти утра до пяти вечера без света останутся жители дома по ул. Чехова, 3/7. С десяти утра до шести вечера электричество отключат в жилых домах по адресам ул. Вишневского, 12, ул. Лесгафта, 28а, ул. Хади-Алтаси, 9, 15, а с двух дня и до шести вечера — по адресам ул. Лево-Булачная, 46, ул. Московская, 53.

С восьми утра до пяти вечера не будет света в Московском районе по адресам ул. Восстания, 42, 46, ул. Декабристов, 187.

С девяти утра и до пяти вечера без электричества останутся жители частных домов в Приволжском районе по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

В Советском районе отключение света запланировано с девяти утра до шести вечера по следующим улицам: 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35; Юсуфа Акчурина; Вишневая; Дорожная; Еловая; Лесная; Машиностроителей; Нагорная; Сиреневая; Сливовая; Спортивная; Степная; Дмитрия Строганова; Шакирджана Тагирова; Яблоневая; а также в дачном некоммерческом товариществе «Изумрудная долина».

Причиной отключения электричества станет плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. В это же время сотрудники ОАО «Сетевая компания» проведут техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.