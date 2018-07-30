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Татар-информ

30 июля 2018, 23:18

Общество

Нижнекамские ветераны удостоились медалей «За доблестный труд»

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Общество

Нижнекамские ветераны удостоились медалей «За доблестный труд»

Фото: e-nkama.ru

Слова благодарности и приветствия от имени Президента Татарстана Рустама Миниханнова, а также от всех нижнекамцев выразил мэр города Айдар Метшин.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Два нижнекамских ветерана – Антонину Евсееву и Шайхи Хисамутдинова наградили медалями «За доблестный труд», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Слова благодарности и приветствия от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также от всех нижнекамцев выразил мэр города Айдар Метшин.

Антонина Ивановна родилась 21 мая 1921 года в Камском Устье. Во время войны была разведчицей, а во время обороны Московской железной дороги пулеметчицей. Антонина Ивановна награждена медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», знаком «Отличный пулеметчик», орденом Отечества второй степени, медалью Жукова.

В свои 97 лет Антонина Ивановна не унывает и мечтает дожить до ста лет, чтобы собраться большой дружной семьей за праздничным столом.

Медаль «За доблестный труд» получил Шайхи Хисамутдинов. В январе 1943 года был призван на военную службу. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях, был награжден медалью Жукова и «За боевые заслуги», а также орденом Отечественной войны II степени.
В свои 90 с лет лишним лет ветеран не унывает, своей заботой, вниманием и теплотой его окружают две дочери и четыре внука, успехами радуют и правнуки.

Всего по Указу Президента РТ медалью «За доблестный труд» должно быть награждено 2 тыс. 351 житель республики, из них 106 – жители Нижнекамского района.

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