Альберт Хайрутдинов назначен главой Росимущества в РТ и Ульяновской области

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Альберт Хайрутдинов назначен руководителем Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Приказ о назначении Хайрутдинова на новый пост подписан министром экономического развития России 24 июля. С 2009 года он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. В 2010 году получил звание заслуженного юриста Татарстана.