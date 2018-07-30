(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Участок автодороги М-7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов планируют открыть 18 октября 2018 года, в День работников дорожного хозяйства. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Валерий Тимашов.

В данный момент идет проверка дорожных полос. «На сегодняшний день отработали левую сторону и переключились на правую. Все в рабочем порядке», — отметил он.

Два участка трассы из пяти были сданы еще в 2017 году. В текущем году в Татарстане шла реконструкция трех участков автодороги М-7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов. Их общая протяженность составила 31,1 км. Это участки с 856-го по 868-й км, с 868-го по 878-й км и с 878-го по 888-й км.

Ранее сообщалось, что их планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Техническая готовность этих участков трассы в конце 2017 года составляла около 60 процентов.