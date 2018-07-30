В Набережных Челнах и Чистополе отключен ряд телеканалов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах и Чистополе будет отключен ряд телеканалов, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.



Каналы будут временно недоступны жителям из-за плановых ремонтных работ на антенно-мачтовых сооружениях. Отключение коснется программ аналогового и цифрового эфирного теле- и радиовещания.



В Автограде с 30 июля по 2 августа с 9.15 до 17.00 будут отключены «Первый канал», «Россия 1 + Татарстан», «Матч ТВ», «ТНВ», «Звезда», «Радио России + Радио Татарстана», Радио «Маяк», Радио «Вести ФМ», пакет программ первого и второго мультиплексов.



В Чистополе работы начнутся 30 июля и продлятся по 4 августа с 8.00 до 18.00. В это время прекратят свое вещание каналы «Россия 1 + Татарстан», «Первый канал», «ТНВ», «Болгар радиосы», «РТРС-1», «РТРС-2», пакет программ первого и второго мультиплексов.