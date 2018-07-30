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В Бавлинском районе в аварии с двумя грузовиками погиб водитель иномарки из Самары

Татар-информ

30 июля 2018, 09:55

Происшествия

В Елабуге спасатели вывели из Танаевского леса заблудившегося грибника

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Происшествия

В Елабуге спасатели вывели из Танаевского леса заблудившегося грибника

Мужчину обнаружили спустя пять часов у поворота на детский лагерь отдыха «Юный строитель».

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Елабуге спасатели вывели из Танаевского леса заблудившегося грибника, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что мужчина потерялся, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в половину первого ночи. Искать его отправились спасатели ЗПСО №5 и сотрудники ПСЧ №75.

Через пять часов поисковых работ мужчина вышел на звук сирены сотрудников МЧС в 300 метрах от поворота на детский лагерь отдыха «Юный строитель». Грибника передали сотрудникам полиции.

 

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