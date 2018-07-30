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Татар-информ

30 июля 2018, 09:40

Политика

Депутат Рады раскритиковал новый украинский учебник по географии

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Политика

Депутат Рады раскритиковал новый украинский учебник по географии

Детям пытаются внушить «бред», заменяя им реальные дела, считает Вадим Рабинович.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович выступил с критикой нового украинского учебника по географии для восьмого класса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Рабинович сказал, что детям пытаются внушить «бред», заменяя им реальные дела. Депутат сообщил, что, по версии авторов учебника, украинская пшеница «кормит» весь мир, что именно Украине принадлежит наибольший вклад в освоение космоса и что в основе всей европейской музыки лежит украинская мелодия.

Прочтение «такого» учебника по географии привело Рабиновича, по его словам, в «шоковое состояние».

 

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