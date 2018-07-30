В Бавлинском районе в аварии с двумя грузовиками погиб водитель иномарки из Самары

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Бавлинском районе в аварии с двумя грузовиками погиб водитель легковой иномарки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла вчера днем на 1260-м километре трассы Москва – Челябинск в десяти километрах от Бавлов.
54-летний водитель «Шкоды» с самарскими номерами превысил скорость и столкнулся с грузовиком «МАЗ». От удара легковушка отлетела на встречную фуру «Вольво», зарегистрированную в Карачаево-Черкесской Республике. Фура съехала в кювет и опрокинулась на бок, а водитель легкового авто скончался на месте от полученных травм.
На месте аварии работали пожарные ПСЧ №109, сотрудники полиции и врачи.