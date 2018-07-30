В Менделеевске отгремел концерт ко Дню военно-морского флота

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске в честь Дня военно-морского флота состоялся концерт, на котором прозвучали матросские и солдатские песни, а также современные композиции о России, сообщает ИЦ «Менделеевск».





Всего в районе проживают более 270 солдат, отслуживших на флоте. По традиции менделеевские моряки и ветераны собрались вместе, чтобы отметить День военно-морского флота РФ митингом и шествием.





С самого утра виновники торжества принимали поздравления. У мемориала воинам-интернационалистам собрались сотни горожан: моряки, члены их семей, представители администрации и общественности. Открыли митинг руководитель исполкома района Владимир Фролов, военный комиссар Сергей Залуженко и председатель совета ветеранов Любовь Сорокина. Выступающие подчеркнули, что менделеевцы достойно защищают суверенитет и безопасность великой морской державы, делом укрепляют веру земляков в доблесть и несокрушимость духа российской армии.





Жители города почтили память погибших моряков минутой молчания. После состоялось возложение цветов к мемориалу. В завершение митинга состоялся автопарад.