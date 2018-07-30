Макфол заявил, что российские санкции разрушили его научную карьеру

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что попадание в российские санкционные списки разрушило его научную карьеру, сообщает RT со ссылкой на MSNBC.

Макфол занимается научной деятельностью почти 30 лет, он является профессором.

«Я был профессором почти три десятка лет, почти все мои исследования были о России. Больше я не могу делать исследования в России», — сказал бывший посол.

Он отметил, что вряд ли осмелится поехать в Россию из-за санкций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Макфол в шутку попросил российского коллегу помочь в снятии с него визовых санкций.