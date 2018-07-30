Грабар-Китарович: Хорватия очень ждет визита Путина

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Хорватия ждет визита Президента России Владимира Путина, заявила Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поездка в Загреб может стать первым официальным визитом Путина в Хорватию.

«Мы очень ждем Владимира Путина, и отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата», — сказала хорватский лидер.

Она отметила, что российский Президент может посетить Хорватию в любое удобное для него время.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Хорватии заявила о необходимости вести диалог с Россией.